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Psikolojik sorunları olan şahsı hastaneye götürmek için itfaiye seferber oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:00 Güncelleme: 22.06.2024 13:10
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Psikolojik sorunları olan şahsı hastaneye götürmek için itfaiye seferber oldu

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şahsı itfaiye ekipleri hastanede tedavi altına alınması için seferber oldu.

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