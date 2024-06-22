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Şanlıurfa'da ailelerin kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 01:44
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Şanlıurfa’da ailelerin kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Polis kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kavgada yaralanan 7 kişi, Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan S.R. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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