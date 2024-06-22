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O ilçede denize girmek yasaklandı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 01:27
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O ilçede denize girmek yasaklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce’nin Karareniz’e açılan kapısı Akçakoca’da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

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