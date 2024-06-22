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Tuz Gölü pembe renge büründü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:53 Güncelleme: 22.06.2024 12:57
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Tuz Gölü pembe renge büründü

Vatandaşların ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için geldiği Tuz Gölü'nde algler ve bakteriler nedeniyle suyun rengi pembeye büründü. Havadan bakıldığında "pembe beyaz" bir renk şöleni ortaya çıktı.

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