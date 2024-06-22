22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço! 7 günde 62 ölü

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 08:56 Güncelleme: 22.06.2024 09:35
ABONE OL
Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço! 7 günde 62 ölü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen kazalarda toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör