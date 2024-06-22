22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Aşk tatili sandı "mafya sevgili" çıktı! 5 milyon 400 bin liralık tuzak

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 07:59
ABONE OL
Aşk tatili sandı mafya sevgili çıktı! 5 milyon 400 bin liralık tuzak

Samsun'da tanıştığı bir kadınla yakınlaşan Mehmet K. isimli kişi, tanıştığı kadınla birlikte Bodrum'a tatile gitti. Aşk tatili hayali dönüş yolunda adeta korku filmine döndü. İddiaya göre Bodrum'dan dönerken sevgilisi sandığı kadının "Arkadaki araç benim adamlarımın. Bu senetleri imzalamak zorundasın." tehdidi ile neye uğradığını şaşıran adam 5 milyon 400 bin liralık senet imzaladı. İstanbul'a vardığında araçtan kaçan mağdur adam şikayetçi oldu.

Samsun'da hayatının aşkını bulduğunu zanneden Mehmet K(41).'nın aşk tatili hüsranla bitti. İddiaya göre iş için Samsun'a giden Mehmet K., orada Emregül A.(53) ile tanıştı. Kısa sürede duygusal birliktelik kuran çiftten Mehmet K.'nın İstanbul'a dönmesi sonucu Emregül A. da peşinden İstanbul'a geldi.

MAFYA SEVGİLİ TAKİP ETTİRİP TUZAK KURDU
Bir süre İstanbul'da gezen çift, sonrasında araç kiralayarak Bodrum'a tatile gitti. Aşk tatilinin bitmesiyle 9 Mayıs 2023 günü İstanbul'a dönmek üzere yolan çıkan Mehmet K. ve Emregül A., yolda olduğu esnada olanlar oldu.

İddiaya göre Mehmet K., Emregül A.'nın "Bizi bir araba takip ediyor, ben buraya kadar seninle geldim ama bana bir senet imzalamalısın, takip edenler benim adamlarım mecbursun" sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

KORKUYLA İMZAYI ATTI
Bunun üzerine şoka giren Mehmet K., o anki korkuyla 5 milyon liralık seneti imzalayarak Emregül A.'ya verdi. Daha sonra yola devam ederken kız arkadaşının yeni bir senet daha istemesi üzerine Mehmet K., korktuğu için Emregül A.'ya 400 bin liralık bir sene daha imzaladı. İddiaya göre Osmangazi Köprüsü'nde bir aracın kendisini takip ettiğini görünce iyice gerilen adam, İstanbul'a varınca Ataşehir yakınlarında araçtan inerek kaçtı.

TAKİP ETTİ ŞOKA GİRDİ
Ardından merakına yenik düşerek taksiye binen Mehmet K., Emregül A.'nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra Mehmet K., Emregül A.'nın kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kandırıldığını anlayan adam, karakola koşarak araçta kalan eşyalar ve senetlerin alınması için talepte bulundu.

SAVCILIKTAN 25 YIL HAPİS TALEBİ
Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında arama yapılan araçta müştekiye ait bir kısım eşya ve senetler ele geçirildi. Şüpheli Emregül A. suçlamaları kabul etmezken savcılık, şüphelinin faili meçhul üçüncü kişilerle hareket ederek müştekiyi tehdit edip korkutmak suretiyle dolandırmaya çalıştığını vurguladı.

Şüpheli kadına "Mağdurun senet şekline getirilmiş kağıdı imzalaması suretiyle yağma" ve "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör