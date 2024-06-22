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Kontrolden çıktı menfeze uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 11:45
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Kontrolden çıktı menfeze uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıktıktan sonra takla atan araç, yol kenarındaki menfeze düştü. Feci kazada otomobilde bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

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