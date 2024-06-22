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Ankara'da otobüse köpeği ile bindi olay çıkardı! Kavga anları kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:01 Güncelleme: 22.06.2024 12:20
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Ankara’da otobüse köpeği ile bindi olay çıkardı! Kavga anları kamerada

Ankara'da otobüse köpeği ile binmek isteyen bir yolcu ile otobüste bulunanlar arasında tartışma çıktı. Köpeğinde ağızlık bulunmayan kadın tepkiler üzerine otobüsten indirilirken, diğer yolculara hakaret etti.

Ankara Kızılay'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi.

AĞIZLIKSOZ KÖPEKLE BİNDİ KAVGA ÇIKTI
Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı. Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi.

YOLCULARA HAKARET ETTİ
Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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