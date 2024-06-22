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Elazığ’da nesli tehlike altına olan dağ keçileri görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:31
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Elazığ’da nesli tehlike altına olan dağ keçileri görüntülendi

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

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