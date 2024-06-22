22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaza yaptı, kendini unuttu motosikletine üzüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 16:15 Güncelleme: 22.06.2024 16:16
ABONE OL
Kaza yaptı, kendini unuttu motosikletine üzüldü

Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör