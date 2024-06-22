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Polisten trafik ışıklarına yuva yapan kumrulara gölgelik

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 15:39
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Polisten trafik ışıklarına yuva yapan kumrulara gölgelik

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumru ve yavruları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gölgelik yaptırarak kumruyu ve yavrularını sıcaktan korudu.

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