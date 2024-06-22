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Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 16:18 Güncelleme: 22.06.2024 16:19
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Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Karaman'da elinde pasta ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu an kameraya yansıdı.

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