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AFAD duyurdu: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 21:43 Güncelleme: 22.06.2024 21:46
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AFAD duyurdu: Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.29'da meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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