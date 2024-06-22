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Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü! Ters rüzgara yakalanan balon peribacalarının arasına sıkıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 10:08 Güncelleme: 22.06.2024 10:23
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Kapadokya’da facianın eşiğinden dönüldü! Ters rüzgara yakalanan balon peribacalarının arasına sıkıştı

En çok tercih edilen turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalandı. Balon pilotunun tecrübesi sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, kayalıklara inen balondaki 20 turist ve pilot tahliye edildi.

Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalandı. Balon pilotunun sağduyulu hareketleri muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu.



TERS RÜZGARA KAPILDI
Sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünden havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı.

İNİŞ SIRASINDA PERİBACALARINA SIKIŞTI
Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı. Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi.



KAYALARA SÜRTEREK İNDİ
Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti, şu anda turlarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu.



Balonda bulunan Portekizli turist Rosa Silva Mesquita da, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.

Balon kayalıklara iniş yaptıBalon kayalıklara iniş yaptı BALON KAYALIKLARA İNİŞ YAPTI

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