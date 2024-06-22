Manisa’daki orman yangını ile ilgili Orman Genel Müdürlüğünden yeni açıklama: Kontrol altına alındı





2 MAHALLE BOŞALTILDI! 430 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı. Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.