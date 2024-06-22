Manisa'daki orman yangını ile ilgili Orman Genel Müdürlüğünden yeni açıklama: Kontrol altına alındı
Manisa Salihli'de dün (21 Haziran 2024) sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Neredeyse 24 saat süren yangında 300 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri uzun müdahaleleri sonucu kontrol altına alınabildi. Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği söndürme çalışmalarında ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca karadan aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2 MAHALLE BOŞALTILDI! 430 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı. Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş yangın alanına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
300 HEKTAR ALAN YANDI
Manisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkisinde dün (21 Haziran 2024) saat 11.30'da başlayan orman yangınında toplam 300 hektarlık alan zarar gördü.
OGM SEVİNDİREN GELİŞMEYİ DUYURDU
Orman Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manisa Salihli'deki yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
KULA'DAKİ ALEVLER DE KONTROL ALTINDA
Öte yandan aynı saatlerde Kula ilçesinde Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangının da kontrol altına alındığı öğrenildi.
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