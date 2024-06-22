Bülent Cihantimur da davaya dahil oldu! Timur Cihantimur'un serbest kalması için 2 milyon dolarlık kefalet! Avukattan ek dilekçe: Dudakları kanamış yüzü yara içinde
İstanbul'da karıştığı kazada Oğuz Murat Aci isimli vatandaşa çarparak ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken; avukat Victoria Kelleher'in müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi daha hakimliğe sunduğu öğrenildi. ABD'li avukatın o dilekçede Timur Cihantimur'un cezaevi koşullarının endişe verici olduğu iddiasında bulunarak "Dudakları kanamış, yüzü yara bere içinde perişan bir haldeydi" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca dilekçede baba Bülent Cihantimur'un 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulünü teminat göstererek kefaret karşılığı Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebi yer aldı.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.
Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.
BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.
ÜÇ GÜN İZOLE TUTULDU
Avukatlar, Timur Cihantimur ilk tutuklandığında gözetim evinde üç gün izole biçimde yalnız başına tutulduğu ve sanki intihar girişiminde bulunacakmış gibi elbiselerinin de bir kısmının çıkarılarak bu sürede gözetim altında kaldığını söylediler.
Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular.
Avukatlarının, Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması talebine savcılık, kaçma riskinin oldukça yüksek olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Hakim, kararını elindeki bilgileri inceledikten sonra açıklayacağını söyledi.
AVUKATLARDAN KEFALETLE TAHLİYE TALEBİ
Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher, müvekkillerinin kefalet karşılığında şartlı tahliye edilerek iade davası sürecinde tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçe ile hakime yazılı olarak sundu.
Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti.
Avukat Kelleher, Cihantimur'un Boston'da tutuklanmasının ardından götürüldüğü Manson'ı, ilgili kişilerle konuşmak için defalarca aradığını ancak telefonlarına cevap verilmediğini kaydetti.
Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'ne gittiğinde üniformalı bir gardiyan tarafından karşılandığını, tesiste geçirdiği zaman süresince çocuklara gardiyanların nezaret ettiğini gördüğünü, bu uygulamanın çocukların tutulduğu diğer hiçbir tesiste olmadığını belirtti.
YETİŞKİN HAPİSHANESİ GİBİ
"Manson'da tutuklu bulunan tüm çocuklar, Massachusetts eyaletindeki yetişkin hapishanelerinde gözlemlediğim hapishane üniformaları giyiyordu" diyen Kelleher, şimdiye kadar diğer tesislerde hapishane kıyafeti giyen çocukları hiç görmediğini kaydetti. Avukat Kelleher, yerleşkenin bir çocuk hapishanesinden ziyade yetişkinlerin kaldığı hapishaneleri andırdığını ifade etti.
"YÜZÜ YARA BERE İÇİNDEYDİ"
Avukat Kelleher, Cihantimur ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı: "Ziyaretçi bölümündeki küçük bir odada görüştük. Cihantimur, gardiyan tarafından avukat odasına getirildi. Görünüşü endişe vericiydi. Yüzünün büyük bir kısmı kırmızıydı. Dudakları kanamış, yüzü yara bere içindeydi. Cihantimur'un bir cilt hastalığı olduğunu, normalde tedavisinin nemlendirici kremler ve reçeteli ilaçlarla yapıldığını ancak sağlık durumuyla ilgili yetkililerden yardım istemesine rağmen kendisine herhangi bir tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini ifade etti. Bana yaşadığı gözaltı koşullarını anlattı. İlk girdiğinde tıbbi bölümde tamamen tecrit altına alındığını, yastıksız bir yatakta yattığını, oda ışığının 24 saat açık kaldığını, odada çıplak tutulduğunu, okuması için hiçbir kitap bulunmadığını, sekiz saatte bir telefonla konuşmasına izin verildiğini söyledi. Yaptığım ziyaret boyunca Timur'u yaşadığı izolasyon yüzünden sıkıntılı ve duygusal olarak perişan bir halde gördüm"
Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü hakkında yaptığı araştırma sonucunda 2020 ve 2021 tarihli tüm raporlara ulaştığını, bu raporlara göre eyalet ve federal hükümetin burada cezalandırıcı ve gereksiz yöntemler kullanarak çocukların sivil haklarını ihlal ettiğinin belirlendiğini belirtti.
VOA'nın haberine göre; Timur Cihantimur'un avukatı Kelleher, "Uzun süreli tecrit, çocukların eğitimden mahrum bırakılması ve diğer yasa ihlalleri tespit edilmiş" dedi.
2 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT TEKLİFİ! BABA BÜLENT CİHANTİMUR DA DAHİL OLDU
Cihantimur'un avukatları ayrıca hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını söyledi.
Avukatlar, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararları emsal olarak gösterdi.
Cihantimur'un dava dosyasında 20 Haziran 2024 tarih ve 25 numaralı belgeler için hakimin gizlilik kararı aldığı dikkat çekti. Gizlilik kararı alınan belgelerde, Cihantimur'un avukatların mahkemeye yaptığı kefalet ve şartlı tahliyesi için ayrıntıların yer aldığı tahmin ediliyor.
"BABASI SERBEST KALMASI İÇİN HER ŞEYİNİ VEREBİLİR"
Cihantimur'un avukatları, Bülent Cihantimur'un oğlunun serbest kalması için varını yoğunu ortaya dökmeye hazır olduğunu ifade etti.
FİRAR FİKRİ EYLEM TOK'UN
Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.
Savcıysa Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçtığını dolayısıyla babası ve akrabalarının marifetiyle Amerika'dan da kaçabileceğini ileri sürdü. Hâkimin, "pasaportlarını kimliklerini alırsak nasıl kaçabilir" sorusuna da savcı "babası bir organizasyon yapabilir nüfuzlu biri bu defa kaçak yolla Meksika'dan ya da Kanada'dan Amerika'yı terk edebilir" iddiasında bulundu.
SAVCIDAN PORSCHE SÖZLERİ: ŞARTLARI O YÜZDEN BEĞENMEMİŞ OLABİLİR
Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise tam olarak bundan bahsettiğini Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunu vurguladı.
Ayrıca Kearney, tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.
AA New York Başmuhabiri İslam Doğru, davada yaşananları A Haber ekranlarında aktardı. Doğru, 3. duruşma için ilerleyen süreçte tarih verileceğini belirtti.
Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, ise duruşmaya ilişkin olarak "Aile adına davayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Savcı ve tutuklu Timur Cihantimur'un avukatları ile görüştüm. Avukatların öncelikli talebi Massachusett içerisinde daha iyi şartlara sahip bir ıslah evine taşınması. Avukatların dediğine göre bu süreç aylarca sürecek ve şu anda kaldığı yerin psikolojisini bozacağını düşündüklerini belirttiler. Davanın savcısı ise şu anda bulunduğu yerin ihtiyaçları için fazlasıyla uygun olduğunu ve bu şartlarda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ben sonuna kadar aile adına burada dosyayı takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
TİMUR CİHANTİMUR'UN DURUŞMADAKİ RUH HALİ NASILDI?
Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Cihantimur'un korkmuş ve gergin görünüyordu. Duruşmaya katılan gazeteciler, sürekli ellerini ovduğunu belirtti.
Sabıka fotoğrafı ortaya çıkan Cihantimur'un 28 Haziranda 17 yaşına basacağı öğrenildi.
FEDERAL SUÇLU OLARAK GÖRÜLÜYOR
Öte yandan 'mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görüldü.
FEDERAL SUÇ NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suç hem Amerika Birleşik Devletleri Senatosu hem de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve başkan tarafından imzalanarak yasalaştırılan ABD federal mevzuatı tarafından yasa dışı hale getirilen bir eylem.
Cihantimur'un hüküm giyse de giymese de artık ABD'de bir sicil kaydı olacak. Cihantimur, sicil kaydının ABD'de karşısına hep çıkması nedeniyle iş bulmakta da zorlanabilir.
REŞİT OLMAYAN ERKEKLERLE AYNI KOĞUŞTA
Gelelim Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevine ilişkin detaylara... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Cihantimur, ABD'de reşit olmayan erkeklerin tutulduğu bir hapishanede mahkum.
Cihantimur'un yayımlanan takvime göre belirlenen günlerde ziyaret edilebildiği öğrenildi.
EYLEM TOK DA 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi sonrası oğlunu saklamasından dolayı 'anne olması itibarıyla' bir ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koymasının açık bir suç teşkil ettiği ve bundan dolayı cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. 27 Haziran'da görülecek Tok'un davasında kararın o gün çıkması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!