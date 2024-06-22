Bülent Cihantimur da davaya dahil oldu! Timur Cihantimur’un serbest kalması için 2 milyon dolarlık kefalet! Avukattan ek dilekçe: Dudakları kanamış yüzü yara içinde

AVUKATLARDAN KEFALETLE TAHLİYE TALEBİ

Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher, müvekkillerinin kefalet karşılığında şartlı tahliye edilerek iade davası sürecinde tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçe ile hakime yazılı olarak sundu.

Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

Avukat Kelleher, Cihantimur'un Boston'da tutuklanmasının ardından götürüldüğü Manson'ı, ilgili kişilerle konuşmak için defalarca aradığını ancak telefonlarına cevap verilmediğini kaydetti.

Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'ne gittiğinde üniformalı bir gardiyan tarafından karşılandığını, tesiste geçirdiği zaman süresince çocuklara gardiyanların nezaret ettiğini gördüğünü, bu uygulamanın çocukların tutulduğu diğer hiçbir tesiste olmadığını belirtti.