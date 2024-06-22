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Halfeti bayram tatilinde sessizliğe büründü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 11:33 Güncelleme: 22.06.2024 11:33
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Halfeti bayram tatilinde sessizliğe büründü

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bu bayramda beklenen yoğunluk yaşanmadı.

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