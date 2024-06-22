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Havalandırma boşluğunda sıkışan karga yavrusu kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 11:29 Güncelleme: 22.06.2024 11:30
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Havalandırma boşluğunda sıkışan karga yavrusu kurtarıldı

Erzincan’da bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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