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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine askı! Kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 16:24 Güncelleme: 22.06.2024 16:40
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Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiğine askı! Kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, PAROS isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.

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