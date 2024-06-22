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Eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 14:17 Güncelleme: 22.06.2024 14:23
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Eşinin yeğeni tarafından gasp edildi iddiası: Darp edilen talihsiz adam hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda darp ve gasp edilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, olayı ölen adamın eşinin yeğeninin planladığı iddia edildi.

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