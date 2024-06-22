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Bu çiçeğin kolonyası baş ağrısını gideriyor, sabunu gençleştiriyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 14:25 Güncelleme: 22.06.2024 14:25
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Bu çiçeğin kolonyası baş ağrısını gideriyor, sabunu gençleştiriyor

Baş ağrısı gideren kolonyası ve cildi gençleştiren sabunuyla sağlık ve güzellik alanında iddialı olan akzambak çiçeğinden üretilen ürünler, şimdi Fransa'ya ihraç ediliyor.

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