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Bakır kalaycısının 100 derece sıcakta zorlu mesaisi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 14:10 Güncelleme: 22.06.2024 14:14
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Bakır kalaycısının 100 derece sıcakta zorlu mesaisi

Gaziantep’te bakır ustaları, 100 dereceyi bulan ateş ocağında bakır kalaylamaya devam ediyor.

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