Elazığ'da kazalar peş peşe geldi! 2 yaralı...
Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlk kaza, Güneyçevre Yolu üzerinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
ÜST ÜSTE KAZALAR!
İkinci kaza ise Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yatarak durabildi.
Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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