Elazığ’da kazalar peş peşe geldi! 2 yaralı...

ÜST ÜSTE KAZALAR!



İkinci kaza ise Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yatarak durabildi.

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.