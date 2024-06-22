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Osmaniye’de tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 14:49 Güncelleme: 22.06.2024 14:49
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Osmaniye’de tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Osmaniye’de vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde bitkin halde bulunan 6 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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