Bursa’da korkutucu kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kazada, araçtaki Yusuf Can F. (13), Nezahat Y. (56), Nurten A. (53), Sevim A. (54) ile Esma F. (32) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 5 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olan yaralılar tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.