Timur Cihantimur ABD'de cezaevinde çırılçıplak soyuldu mu? İntihar iddiası! ABD'li savcıdan dikkat çeken "Porshce" yanıtı
İstanbul Eyüpsultan'da karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır üzerinden ABD'ye firar etmişti. Boston'da düzenlenen operasyonla yakalanan ikili cezaevine gönderilirken, Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatları ise gözetim evindeki şartların kötü olduğunu, Timur Cihantimur'un çıplak tutulduğunu ve yüzünde de darp izleri olduğunu iddia etti. Bunlara rağmen davanın ABD'li savcısı Kristin Kearney, kaçma şüphesine dikkat çekti. ABD'li savcı milyon dolarlık evde yaşayan ve Porsche ile gezen birisi için ıslahevinin şartlarının "şok edici" olmasının normal olduğunu söyledi.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.
Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.
ABD'DE YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.
ELBİSELERİ ÇIKARILDI GÖZETİM ALTINA ALINDI
Avukatlar, Timur Cihantimur ilk tutuklandığında gözetim evinde üç gün izole biçimde yalnız başına tutulduğu ve sanki intihar girişiminde bulunacakmış gibi elbiselerinin de bir kısmının çıkarılarak bu sürede gözetim altında kaldığını söylediler.
Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular.
Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in iddiasına göre; avukatlar Timur Cihantimur'un gözetim evinden çıkarılarak Amerika'daki akrabalarının (Bülent Cihantimur'un kuzeni) gözetiminde hâkimin uygun göreceği bir şekilde kalmasını istediklerini söylediler. Elektronik kelepçe sokağa çıkma yasağı ya da sadece belli bir okula ya da bir işe gitmesine izin verilecek şekilde ev hapsi uygulaması benzeri bir uygulamanın mümkün olabileceğini belirttiler.
FİRAR FİKRİ EYLEM TOK'UN
Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.
Savcıysa Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçtığını dolayısıyla babası ve akrabalarının marifetiyle Amerika'dan da kaçabileceğini ileri sürdü. Hâkimin, "pasaportlarını kimliklerini alırsak nasıl kaçabilir" sorusuna da savcı "babası bir organizasyon yapabilir nüfuzlu biri bu defa kaçak yolla Meksika'dan ya da Kanada'dan Amerika'yı terk edebilir" iddiasında bulundu.
"BABASI SERBEST KALMASI İÇİN HER ŞEYİNİ VEREBİLİR"
Cihantimur'un avukatları, Bülent Cihantimur'un oğlunun serbest kalması için varını yoğunu ortaya dökmeye hazır olduğunu ifade etti.
SAVCIDAN PORSCHE SÖZLERİ: ŞARTLARI O YÜZDEN BEĞENMEMİŞ OLABİLİR
Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise tam olarak bundan bahsettiğini Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunu vurguladı.
Ayrıca Kearney, tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.
AA New York Başmuhabiri İslam Doğru, davada yaşananları A Haber ekranlarında aktardı.
Doğru, 3. duruşma için ilerleyen süreçte tarih verileceğini belirtti.
"
Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, ise duruşmaya ilişkin olarak "Aile adına davayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Savcı ve tutuklu Timur Cihantimur'un avukatları ile görüştüm. Avukatların öncelikli talebi Massachusett içerisinde daha iyi şartlara sahip bir ıslah evine taşınması. Avukatların dediğine göre bu süreç aylarca sürecek ve şu anda kaldığı yerin psikolojisini bozacağını düşündüklerini belirttiler. Davanın savcısı ise şu anda bulunduğu yerin ihtiyaçları için fazlasıyla uygun olduğunu ve bu şartlarda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ben sonuna kadar aile adına burada dosyayı takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
TİMUR CİHANTİMUR'UN DURUŞMADAKİ RUH HALİ NASILDI?
Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Cihantimur'un korkmuş ve gergin görünüyordu. Duruşmaya katılan gazeteciler, sürekli ellerini ovduğunu belirtti.
Sabıka fotoğrafı ortaya çıkan Cihantimur'un 28 Haziranda 17 yaşına basacağı öğrenildi.
FEDERAL SUÇLU OLARAK GÖRÜLÜYOR
Öte yandan 'mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görüldü.
FEDERAL SUÇ NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suç hem Amerika Birleşik Devletleri Senatosu hem de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve başkan tarafından imzalanarak yasalaştırılan ABD federal mevzuatı tarafından yasa dışı hale getirilen bir eylem.
Cihantimur'un hüküm giyse de giymese de artık ABD'de bir sicil kaydı olacak. Cihantimur, sicil kaydının ABD'de karşısına hep çıkması nedeniyle iş bulmakta da zorlanabilir.
REŞİT OLMAYAN ERKEKLERLE AYNI KOĞUŞTA
Gelelim Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevine ilişkin detaylara... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Cihantimur, ABD'de reşit olmayan erkeklerin tutulduğu bir hapishanede mahkum.
Cihantimur'un yayımlanan takvime göre belirlenen günlerde ziyaret edilebildiği öğrenildi.
EYLEM TOK DA 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi sonrası oğlunu saklamasından dolayı 'anne olması itibarıyla' bir ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koymasının açık bir suç teşkil ettiği ve bundan dolayı cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. 27 Haziran'da görülecek Tok'un davasında kararın o gün çıkması bekleniyor.
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