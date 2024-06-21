Timur Cihantimur ABD'de cezaevinde çırılçıplak soyuldu mu? İntihar iddiası! ABD'li savcıdan dikkat çeken "Porshce" yanıtı

Timur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen Kearney

Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular.

Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in iddiasına göre; avukatlar Timur Cihantimur'un gözetim evinden çıkarılarak Amerika'daki akrabalarının (Bülent Cihantimur'un kuzeni) gözetiminde hâkimin uygun göreceği bir şekilde kalmasını istediklerini söylediler. Elektronik kelepçe sokağa çıkma yasağı ya da sadece belli bir okula ya da bir işe gitmesine izin verilecek şekilde ev hapsi uygulaması benzeri bir uygulamanın mümkün olabileceğini belirttiler.