Milli parklar kapılarını ziyaretçilerine açtı! Yüzbinler oraya akın ediyor

ROTAYA DAİR HER ŞEY UYGULAMADA

Konuma en yakın milli parklar ve tabiat parkları harita üzerinden görülüyor.

Parkların giriş-çıkış saatlerine uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.

Milli parklar ve tabiat parklarına gitmek isteyen vatandaşlar araç kapasitesi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Milli parklar ve tabiat parklarında doğayla iç içe çadır kampı yapmak isteyen vatandaşlar, parklara ait çadır kapasitesini uygulama üzerinden öğrenebiliyor.

Uygulamada parkların aynı anda kaç kişiyi ağırlayabileceği bilgisi de yer alıyor.

Parklar uygulamaya eklenen video ve fotoğraflarla incelenebiliyor.

Parklarda mangal yapma imkânının olup olmadığını öğrenebilmek için iletişim numaraları bulunuyor.

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