Uzmanlarda anne ve babalara kritik uyarı: Çocuklarınızı bu oyunlardan uzak tutun

'ÇEVRİMİÇİ'NDE TEHLİKE BÜYÜK

8- DOOM: Uzay temalı oyunlardan DOOM çocukların ilgisini çekiyor. Uzayda, birbirinden korkutucu görüntüye sahip canavarlar karşısında verilen yaşam mücadelesini anlatan bu oyunda vahşetin her türlüsü var.

9- METİN 2: Çevrimiçi bir oyun. Milyonlarca oyuncu bu oyun platformunda bir araya geliyor. Oyunda bir ekonomik düzen bulunduğundan çocuklar sürekli daha fazlasını kazanmayı takıntı haline getiriyor. Çocukların hiç tanımadıkları kişilerle sohbet edebilme, akranları gibi davranan yetişkinlerle bir arada bulunma riski yüksek.

10- DARK ELF: Görsel açıdan son derece müstehcen sahneler içeren bir macera oyunu. Karakterlerin cinsel içerikli diyalog ve görüntüleri var. 18 yaş üstü bir oyun.

PEGI ETİKETİNE BAKIN

Çocukların oynadıkları bilgisayar oyunları genellikle Avrupa dağılımlı olduğu için bu oyunlara özel bir değerlendirme sistemi bulunuyor. Sistemin adı Pan European Game Information (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi), yani PEGI. Oyunlarla ilgili bilgiler içerisinde yer alan PEGI etiketleri, yaş sınırlarını gösteriyor. Etiketlere göre PEGI 3, 3 yaş ve üstü; PEGI 7, 7 yaş ve üstü; PEGI 16, 16 yaş ve üstündekiler için uygun oyunlar. PEGI 18 etiketli bir oyun, çocukluk çağındaki hiçbir bireye uygun değil. Oyunların PEGI etiketlerine ulaşmak için Pan European Game Information internet sitesine de bakabilirsiniz.