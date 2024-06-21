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Trafik magandalığı yetmedi şehir magandalığına soyundular

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 15:46 Güncelleme: 21.06.2024 15:46
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Trafik magandalığı yetmedi şehir magandalığına soyundular

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletle park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen 3 kişinin iş yerlerinin camlarına taş attıkları da belirlendi. 3 magandanın otomobillere ve işyerlerine zarar verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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