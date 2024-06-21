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Sivas'ta facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü yoldan çıktı tarlaya uçtu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 08:46
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Sivas’ta facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü yoldan çıktı tarlaya uçtu

Sivas'ta yoldan çıkan bir yolcu otobüsü yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan 8'i yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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