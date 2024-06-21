Sivas’ta facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü yoldan çıktı tarlaya uçtu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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