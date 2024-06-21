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Bayram tatili keyfi için Selçuk'ta temizlik seferberliği

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 09:00
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Bayram tatili keyfi için Selçuk’ta temizlik seferberliği

Bayram tatilini plajların olduğu alanlarda geçirmek isteyen vatandaşların rahat edebilmeleri için Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

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