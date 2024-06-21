Ataşehir'de iş merkezi alev alev yandı
Ataşehir'de iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş merkezinin alev alev yandığı anlar görüntülendi.
Yangın, Ataşehir ilçesi, Örnek Mahallesi, Şehit Cahar Duduyev Caddesi üzerinde saat 05.35 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iş merkezinde yangın çıktı.
Yangın bir anda büyüyerek tüm binaya sıçradı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen iş merkezini uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Polis ekipleri binada oturan bazı kişileri tahliye ederken, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Hasan Sarıoğlu, "İşten geliyordum, bir anda yangının çıktığını görünce ilk işimiz itfaiyeyi aramak oldu. Hemen geldiler, müdahale ettiler. Can kaybı inşallah yoktur. Binada kalanlar da vardı. Camdan bağıranlar oldu" dedi.
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