21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sinop'ta 2 ev, 2 ahır, 1 ambar ve 1 mobilya atölyesi yanarak kül oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:01 Güncelleme: 21.06.2024 12:01
ABONE OL
Sinop’ta 2 ev, 2 ahır, 1 ambar ve 1 mobilya atölyesi yanarak kül oldu

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 ambar ile 1 mobilya atölyesi kül oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör