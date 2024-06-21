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Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:03 Güncelleme: 21.06.2024 12:03
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Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu

Nevşehir’de manzara seyretmek için otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca aracıyla otelin bahçesine uçtu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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