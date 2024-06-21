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Siirt Havalimanı çevresinde yangın

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 00:54 Güncelleme: 21.06.2024 01:59
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Siirt Havalimanı çevresinde yangın

Son dakika... Siirt Havalimanı yakınında ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Son dakika... Siirt Havalimanı yakınında ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.



Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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