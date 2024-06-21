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Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk! Bakan Koca duyurdu: Spina Bifida tanısı konan anneye operasyon

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 01:05 Güncelleme: 21.06.2024 01:41
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Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk! Bakan Koca duyurdu: Spina Bifida tanısı konan anneye operasyon

Türkiye'de bir ilk olan cerrahi operasyon Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hamileliğin 16. haftasında bebeğine Spina Bifida tanısı konulan Şeyma Hisar'ın ameliyatı doğum beklemeden yapıldı. Bakan Koca da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeğine Spina Bifida tanısı konulan Şeyma Hisar, hamileliğinin 16. haftasında ameliyat oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


Bakan Koca bu durumunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Cerrahi uygulamada Türkiye'de bir ilk. Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz." dedi.

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