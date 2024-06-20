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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.06.2024 23:08
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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. 1 kişi yaşamını yitirdiği kazada 7 kişi yaralandı.

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