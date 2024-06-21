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Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:14 Güncelleme: 21.06.2024 12:14
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Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti

Edirne merkeze bağlı Karayusuf köyündeki evlerinin bahçesinde bulduğu kirpi yavrusuna sahip çıkan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Nida Kafa, sıcaktan bunalan yavrunun karnını doyurup su verdikten sonra doğaya saldı.

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