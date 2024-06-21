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Islah yapılan dereye serinlemek için girdiler

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:12
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Islah yapılan dereye serinlemek için girdiler

Düzce'de hava sıcaklıklarından etkilenen çocuklar, ıslahı yapılan ve girilmesi yasak olan Uğur Deresi'nde serinliyor.

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