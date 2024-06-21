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Sarıyer'de ağaca çarpan araç takla attı: Kaza anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:05
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Sarıyer’de ağaca çarpan araç takla attı: Kaza anı kamerada

Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada önce park halindeki araca çarptı, ardından ağaca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, ağır yaralı olan 3 kişinin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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