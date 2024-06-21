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Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 14:07 Güncelleme: 21.06.2024 14:07
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Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kuduz vakalarının bir türlü azalmaması ise vatandaşın tepkisine neden oldu.

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