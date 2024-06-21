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Ankara’da vicdansız baba eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:55 Güncelleme: 21.06.2024 13:55
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Ankara’da vicdansız baba eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbetti

Ankara'da eşi ve biri 6 aylık olan 2 kızını darbeden baba yakalandı.

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