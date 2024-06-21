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Freni boşalan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 14:11
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Freni boşalan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde freni boşalan tırın üzerindeki keresteler ve beton blok bir otomobilin üzerine düştü. Tır ve otomobilin alev topuna döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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