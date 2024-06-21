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Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:18 Güncelleme: 21.06.2024 12:18
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Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını

Van’ın Özalp ilçesinde iki kişiye ait yan yana bulunan tandır evi, ahır ve odunlukta yangın çıktı.

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