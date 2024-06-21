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İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:58 Güncelleme: 21.06.2024 12:59
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İş makinesinin tek dokunuşu binanın yıkılmasına yetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören iş hanı, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

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