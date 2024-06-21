21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırklareli'nde yaşanan dolunun hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:04
ABONE OL
Kırklareli’nde yaşanan dolunun hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü

Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta yaşanan dolunun hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör