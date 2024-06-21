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Bursa'da 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:02 Güncelleme: 21.06.2024 13:02
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Bursa’da 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazı yazdılar

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekiyor.

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