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Elazığ’da şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü, bahçelere zarar verdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 13:06 Güncelleme: 21.06.2024 13:06
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Elazığ’da şiddetli rüzgar kayısı ağaçlarını yerinden söktü, bahçelere zarar verdi

Elazığ’ın Baskil ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, kayısı bahçelerine zarar verdi.

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