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Kırklareli'nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 10:59
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Kırklareli’nde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde geçen hafta etkili olan dolunun 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araca zarar verdiği tespit edildi.

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