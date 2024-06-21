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Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 10:50
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Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, yıllara meydan okuyor.

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